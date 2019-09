Kelly João goudhaantje voor HZVV

Hardijk en Mulder te laat en op de bank, ACV onderuit

Door de zege klimt HZVV naar de 9e plek met 7 punten uit 5 duels. "Ik ben niet ontevreden over onze seizoenstart", aldus trainer Gert van Duinen. "Toch denk ik dat we bijvoorbeeld tegen Flevo Boys meer hadden moeten krijgen. Maar laten we het al met al met een 6,5 waarderen."Volgens de oefenmeester was João het ideale wapen vanmiddag. "Zij hadden al wat vrees voor hem, gevoed door een duel die we daar een paar seizoenen geleden speelden. Toen wonnen we met 1-0 en was Kelly de doelpuntenmaker. Zijn snelheid in de omschakeling was ook vanmiddag goud waard, terwijl we echt niet alleen geloerd hebben op de counter. Sterker nog, we hebben geprobeerd om Berkum vroeg onder druk te zetten."In een tijdsbestek van twee minuten had João een goal een assist op zijn naam. In de 35e minuut was hij het eindstation en amper twee minuten later gaf hij de pass op de 0-2 van Popovic. Diep in blessuretijd bekroonde João zijn sterke wedstrijd met een tweede goal.