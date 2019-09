Summernights in Wildlands geen succes: 'Personeel had er last van'

Wildlands was acht weken lang tot 's avonds 20.00 uur open. Bezoekers die naar een Summernight wilden, konden met een goedkoper kaartje van 15 euro vanaf 16.00 uur het dierenpark in.Van Engelen vindt het jammer dat de Summernights niet succesvol genoeg waren. "We draaiden wel veel meer horecaomzet, maar we zagen dat het een enorme wissel trok op onze medewerkers." De dierentuin trok veel extra horecapersoneel aan. "Het personeel vraag je om heel hard en heel lang te werken, dat geldt ook voor je eigen personeel. Als je mij vraagt of de balans uiteindelijk positief is, dan zeg ik: nee, absoluut niet."Dat er dus meer kosten dan baten zijn, vindt Van Engelen niet per se erg. "Het personeel heeft er gewoon last van gehad. De dagen waren heel lang. Dat is op zich niet erg als je ziet dat het park stampvol is. Maar het was gewoon onvoldoende."Wildlands gaat volgend jaar opnieuw in de zomer 's avonds open, maar niet acht weken lang. "We denken aan acht avonden in de hele zomer." Komende winter houdt Wildlands weer de zogeheten Wildnights, het park is dan een paar avonden geopend.