Broers uit Beilen helpen Braziliaanse motorcrosser

"Wij waren aan het trainen op de baan in Westerbork. En daar waren de Brazilianen ook. Ramyller vroeg of hij mijn motor mocht proberen en hij was meteen een stuk sneller", zegt Schepers. "Het is te duur voor de Brazilianen om hun eigen motor in te vliegen. Voor hem stond een standaard KTM klaar. Die van mij is getuned door m'n broer Kevin. Ik rijd daar wedstrijden in het ONK en de Dutch Masters of Motocross mee."De mannen maakten een financiële deal met de Braziliaan en de motor werd gepimpt met elementen van de Braziliaanse vlag. Broer Kevin, die normaal ook de monteur van Wesley is, werd bij de deal inbegrepen. "Het is niet dat we er financieel heel veel wijzer van worden. Maar het is toch mooi om te zeggen dat deze motor in de Motorcross of Nations heeft gereden", zegt Kevin. "We hadden de afspraak dat schade uiteraard vergoed zou worden."Het verhaal kende vandaag een slechte ontknoping. Tijdens de kwalificatiewedstrijd in de MX Open brak Ramyller z'n pols en mogelijk ook z'n schouderblad. "Dat is echt jammer", zegt Wesley Schepers. "Hij lag op de zesde plaats in de wedstrijd. Omdat hij gevallen is, is Brazilië nu veroordeeld tot de B-finale." En de motor van Schepers? Die staat alweer te glimmen alsof er nog nooit mee gereden is.