LTC start seizoen met twee zeges, De Weide twee keer onderuit

In de tweede klasse J van het zaterdagvoetbal is promovendus LTC uit Assen de enige Drentse club die na twee duels nog zonder puntenverlies is. De ploeg van de nieuwe trainer Mike Kelly won vorige week op eigen veld van SC Elim en was vandaag te sterk voor De Weide. In Hoogeveen werd het 0-2.

Hardijk en Mulder te laat en op de bank, ACV onderuit

Kelly João goudhaantje voor HZVV

Bekijk hier alle uitslagen en standen in het zaterdagvoetbal

Ook Drenthina is nog zonder nederlaag, maar speelde na de zege van vorige week (tegen De Weide) vandaag gelijk. Bij Gramsbergen bleef het 0-0. DZOH verloor op eigen veld van NEC Delfzijl en nieuwkomer SC Elim ging op eigen veld onderuit tegen The Knickerbockers. Het werd 2-3.Na een doelpuntloze eerste helft sloeg koploper LTC na rust toe in Hoogeveen. Nadat Stefan Kuntz eerst nog de bal na een lob over de keeper óók over de lat zag stuiteren, kregen de Assenaren even later een strafschop. Na een counter werd Kuntz binnen het 16-metergebied neergehaald en Richard Mulder maakte vanaf elf meter geen fout: 0-1. Het was uiteindelijk Marc Heerings die de wedstrijd besliste. De aanvaller werd de diepte ingestuurd door Jesse Boertien en rondde aangekomen voor de doelman beheerst af: 0-2.