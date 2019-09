Matthijs Hardijk maakt slechte beurt bij FC Emmen-scout Jan Korte

Hardijk en Mulder te laat en op de bank, ACV onderuit

ACV-spits Matthijs Hardijk: Lukkien mag wel een keer komen kijken

Korte had Dick Lukkien gisteravond laten weten dat hij de spits van ACV hoogstpersoonlijk eens ging bekijken na de vele positieve berichten over de oud-spits van onder meer Jong FC Groningen, Jong AZ en Harkemase Boys. Hardijk was in de eerste vier duels in de hoofdklasse de bepalende man bij ACV en had ook al drie goals achter zijn naam.Maar Korte moest lang wachten voordat hij Hardijk aan het werk zag. De spits was namelijk voor de tweede keer dit seizoen (samen met Justin Mulder) te laat op de club en werd door ACV-trainer Fred de Boer zonder pardon op de bank geposteerd.Het is extra pijnlijk omdat Hardijk dolgraag wil terugkeren in het betaalde voetbal. Onlangs zei de aanvaller uit Hoogezand al dat hij hoopte op een nieuwe kans. "Ik heb eraan geroken bij AZ en FC Groningen en hoop op nog een kans. Of Dick Lukkien een keer moet komen? Dat mag zeker."Wat de scout van FC Emmen van het optreden, in het laatste half uur, van Hardijk vond kunt u maandag horen wanneer Korte te gast is in de FC Emmen Podcast.