Alle veroordeelden in zaak rond zwembadmoord in hoger beroep

De veroordeelde schoonfamilie van de vermoorde Jan Elzinga gaat in hoger beroep. Elzinga's toenmalige partner Monique H. (43) uit Hollandscheveld, haar broer Marcel uit Nieuw-Roden (40) en hun moeder Coby van der L. (61) uit Roden kregen vlak voor Kerst twintig jaar cel opgelegd voor het uitlokken van de moord op Elzinga.

Elzinga werd in de zomer van 2012 doodgeschoten voor het zwembad in Marum. Ook de 57-jarige Johan L. uit Kampen, die het moordwapen leverde, gaat in beroep. Hij kreeg zeven jaar cel opgelegd.

Monique H. liet in december een half uur na de uitspraak haar advocaat Wilko ten Have hoger beroep aantekenen. "De rechtbank gaat mee met de verklaring van een aantoonbaar liegende kroongetuige. Dat is een hellend vlak", zei de advocaat toen.

De rest volgde rap

Naast Ten Have stond op dat moment ook de advocaat van Johan L., die ook beroep aantekende. Marcel H. volgde hun voorbeeld deze week. De advocaat van Marcels en Moniques moeder Coby van der L. laat vandaag weten dat zij ook in beroep gaat.

30.000 euro

Volgens de rechtbank werd de moord in 2012 door de familieleden gepland en hadden zij daar 30.000 euro voor over. Kampenaar L. had er destijds geen oren naar om de moord uit te voeren. Hij stelde wel een wapen beschikbaar. Via hem kwam het moordplan bij zijn plaatsgenoot Willem P. terecht.

P. spande op zijn beurt Pascal E. uit Zwolle voor het karretje en liet hem de trekker over halen. P. en E. werden kort na de moord op Elzinga opgepakt en kregen respectievelijk vijftien en bijna twintig jaar cel opgelegd. Op basis van nieuwe verklaringen van P. - die hij 2019 deed in ruil voor strafvermindering - werden de familieleden en Johan L. in juli 2021 opgepakt.

Geknoeid bewijs

P. overlegde als bewijs sms-gesprekken over aan justitie die hij zelf in elkaar had geknutseld, zo bleek later. Maar er bleef volgens de rechters in Groningen toch voldoende aanwijzingen over dat de familie de moord had besteld en geregeld. Het motief voor de huurmoord werd tijdens de marathonzitting in oktober niet duidelijk. Mogelijk was er sprake van relatieproblemen tussen Monique H. en Jan Elzinga.

De rechtbank noemde de zaak 'schokkend' en vindt dat de schoonfamilie evenveel verantwoordelijk zijn. "Dit is een kille liquidatie op klaarlichte dag in Marum. De nabestaanden blijven zitten met veel vragen omdat de verdachten bleven volhouden dat ze onschuldig zijn. Het motief blijft daardoor duister."

Emoties liepen hoog op na uitspraak

Nadat de rechtbank in Assen Elzinga's schoonfamilie veroordeelde tot twintig jaar cel, liepen de emoties hoog op in de zaal. Marcel H. omhelsde zijn moeder, die riep dat ze onschuldig zijn. Op de publieke tribune barsten nabestaanden van Elzinga in tranen uit.