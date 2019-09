Koploper Hurry-Up wint ook vijfde duel in BENE-League

Na een ruststand van 15-12 eindigde het duel in 27-24. "Het was niet oogstrelend", geeft trainer/coach Joop Fiege toe. "We hebben in de eerste helft even achter gestaan. In de tweede helft doelman Sven Hemmes, die voor rust matig was, ons geholpen."De formatie van trainer Joop Fiege heeft nu 10 punten uit 5 duels. Naaste belagers Achilles Bocholt en LIONS wonnen vanavond ook, van respectievelijk Initia Hasselt en Tongeren, en volgen met 8 punten op de gedeeld tweede plek."De jongens vieren feest. Deze punten pakken ze niet meer van ons af. Met LIONS-uit staat opnieuw een zware wedstrijd op het programma", kijkt Fiege vooruit naar de volgende speelronde.Voor een plek bij de beste vier Nederlandse clubs, die aan het einde van het seizoen mogen spelen om de landstitel, deelde Hurry-Up en passant ook nog even een mokerslag uit. Volendam staat na 5 wedstrijden al op een achterstand van 8 punten, net als een andere grootmacht van weleer: Aalsmeer.