Dames E&O buigen laat voor koploper

E&O kon lang mee met Kwiek. "We hebben de Drentse muur opgetrokken", legt trainer/coach Henk Smeenge uit. "We hebben onze lange meiden, waaronder Marsha de Boer die haar rentree maakte, in het middenblok gezet. Dat werkte heel goed."Na 12-13 bij rust sloeg Kwiek even een gaatje. In de slotfase kwam E&O gelijk na een achterstand van drie treffers. "Toen dacht ik: we gaan erop en erover. In de slotminuut scoorden zij het laatste doelpunt. Daar kwamen wij niet meer overheen."Zo blijven de gasten uit Overijssel ongeslagen. E&O heeft de top-3 van de competitie reeds getroffen. "Er worden flinke stappen gemaakt", glundert Smeenge. "Het allerliefst had ik punten gescoord."De Emmenaren hebben na 4 wedstrijden drie punten. Daarmee staat E&O op de elfde plaats in de eerste divisie.