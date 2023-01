Is een videodeurbel de oplossing voor de autobranden in Assen?

Groot voorstander van de actie 'Camera in Beeld' is de VVD Assen. Al in oktober vorig jaar uitte de fractie zorgen over de autobranden. Fractievoorzitter Michiel Hasslacher vroeg het college hoe ze hier tegenover stond en het gebruik van videodeurbellen en specifiek aanmelding bij het politiesysteem te stimuleren. Daarop besloot de gemeente dit te promoten op sociale media.

Ook in de begrotingsvergadering van halverwege november haalde de VVD dit onderwerp nogmaals aan. "Iedereen wil zijn auto gewoon veilig op straat neerzetten. Wij maken ons dan veel zorgen over de autobanden in de stad. Daarom hebben we tijdens de vergadering aandacht gevraagd voor 'Camera in Beeld'. Ook hebben we aan de burgemeester (Marco Out, red.) gevraagd of we daar als gemeente meer mee kunnen doen. We wachten nog op een terugkoppeling van de burgemeester", zegt Hasslacher

'Iets doen'

Hasslacher wil samen met de gemeenteraad ook graag wat betekenen. "Laat de burgemeester vooral naar ons toekomen met plannen. Wij zijn geen experts, dat is de politie. Maar die moeten ons wel laten weten wat wij kunnen doen. Wij, als VVD, staan er positief tegenover om extra middelen of bevoegdheden goed te keuren in de raad. Maar dan moeten de experts ons wel aangeven wat ze nodig zijn."