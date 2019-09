Opnieuw remise E&O in Emmen

Voor rust kwam E&O op achterstand. De gasten uit Waalwijk zochten bij 10-13 de kleedkamer op. Na de pauze kwam de formatie van Freek Gielen terug."De eerste helft voeren we onze taken niet uit. Alles wat geroepen is op de training lijken veel jongens op zaterdag vergeten. Je herhaalt de opdrachten in de kleedkamer en gelukkig kunnen we terugkomen", legt de oefenmeester uit.In de slotminuut kreeg E&O nog de kans op de zege. "Met dertig seconden te spelen krijgen we balbezit en voor de verandering spelen we de laatste aanval wel goed uit. Helaas wist Daan Molenbroek de kans niet te verzilveren", vertelt Gielen.Ook vorige week moest E&O de punten delen. "Net als vorige week tegen DFS Arnhem (25-25, red.) hadden we deze wedstrijd ook kunnen verliezen. Het is knap dat we, na een achterstand van vier doelpunten, een punt pakken. Daarvoor hebben we geknokt, maar souplesse ontbreekt."Na vijf duels staan de groen-witten op de tweede plaats in de eredivisie. E&O heeft acht punten. Koploper Quintus negen.