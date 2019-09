Brand verwoest woonboerderij in Peize

Brandweerlieden hebben nog wat persoonlijke bezittingen uit het pand kunnen halen, zodra het veilig genoeg was om naar binnen te gaan.Bij de eerste melding net na middernacht ging het om een schoorsteenbrand. Korte tijd later werd de melding opgeschaald naar een grote brand.Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan.Veel brandweerkorpsen uit de regio zijn opgeroepen voor hulp bij het blussen. Het vuur woedt bij een huis aan De Pol. Rond twee uur vannacht was de brand onder controle en heeft de brandweer het sein 'brand meester' gegeven.De Veiligheidsregio Drenthe adviseert mensen in de omgeving die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.