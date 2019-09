GroenLinks wil snel 'ja-sticker' in Assen

Met die sticker kun je aangeven dat je wél reclame wilt ontvangen. Wie zo'n sticker niet op de brievenbus plakt, krijgt dus niks. Nu geldt nog dat iedereen folders krijgt, tenzij er een nee-sticker is opgeplakt.In maart nam de Asser gemeenteraad een motie van GroenLinks aan voor invoering van de ja-sticker. Burgemeester en wethouders stelden toen dat eerst duidelijk moest worden of het juridisch wel haalbaar is.Het Gerechtshof in Amsterdam bepaalde afgelopen week dat de gemeente Amsterdam het recht had om die ja-sticker in te voeren. De reclamebranche was naar de rechter gestapt om dat besluit terug te draaien.Volgens GroenLinks is daarmee de weg vrij om de sticker ook in Assen te gaan gebruiken. Daarom vraagt de partij nu aan het college van B & W of het lukt om de sticker per 1 januari in te voeren.