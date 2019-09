Muzieklijst Harry's Blues zondag 29 september 2019

Fruteland Jackson, in 1953 in Mississippi geboren maar later verhuisd naar Chicago, is een bluesactivist. Hij is de blues, kent de blues en speelt de blues. En bovendien geeft hij de blues door aan jongere generaties. Hij heeft een programma gemaakt voor kinderen op de basischool en geeft workshops voor liefhebbers. Tussendoor maakt hij cd’s en treedt op. Kortom, een bluespromotor pur sang. Recentelijk verscheen zijn vierde album, met akoestische blues, Good as your last dollar.