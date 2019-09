Natuurvriendelijke boer: 'Biodiversiteit gaat ons aan het hart'

Jan Reinier de Jong runt samen met zijn vrouw een akkerbouwbedrijf, met ruim honderd hectare aan zetmeelaardappelen, pootaardappelen en suikerbieten. De Jong: "Wij doen aan agrarisch natuurbeheer omdat we dat heel belangrijk vinden. Biodiversiteit gaat ons aan het hart. Heel veel landbouwers in Drenthe doen daaraan mee. Op deze manier proberen we toch een steentje bij te dragen."Zo is er een rand voor het tweede jaar ingezaaid met een kruidenmengsel, De Vlinderstichting monitort het. "We zien er enorm veel insecten, boven verwachting", aldus De Jong. Ook is er een zogenaamd 'wintervoedselveld' op zijn land te vinden vol granen en bloemen. De hele winter dient het veld als schuil- en foerageerplek voor vogels als de keep, geelgors, fazant en patrijs.Samen met ruim tien andere boeren heeft De Jong elf kilometer akkerrand aangelegd om de knoflookpad te beschermen. Het is een strook met een mengsel van kruiden, granen en bloemen. De knoflookpad heeft het moeilijk in Nederland, RAVON meldt dat de belangrijkste concentraties momenteel in Drenthe zijn, die alle hulp en bescherming goed kunnen gebruiken.De Jonge: "Ik ben lid van Agrarische Natuur Drenthe. Met de 370 collega's hebben we ongeveer 2100 hectare aan agrarisch natuurbeheer in onze mooie provincie. Zo proberen we allemaal Drenthe een beetje mooier te maken."