Dorpswinkel van Weerman in Odoorn sluit definitief de deuren

Je bent met je winkel vergroeid en deelt lief en leed met je klanten Lientje Idema-Weerman

In 1928 begonnen de grootouders van broer en zus Weerman met een winkel. Na wat verhuizingen vestigden ze zich aan de Hoofdstraat in Odoorn. Eerst met groente en fruit. Maar toen de supermarkt zijn intrede deed, veranderde de handel in vooral bloemen en planten. Maar ook kaarten en decoratie. Lientje Idema-Weerman doet de winkel. Broer Harm zorgde altijd voor de boekhouding.Het is zaterdag een komen en gaan van klanten in de winkel. Alles moet weg. Klanten krijgen koffie, gebak en als je wil wat eten. En velen komen met een cadeau. "Weerman was een begrip in Odoorn en omgeving", zo zeggen ze. Ze willen graag afscheid nemen van de twee.Het was in ieder geval een deel van het leven van Lientje. "Je bent met je winkel vergroeid. En je deelt lief en leed met je klanten. Je lacht samen met de klanten en je huilt samen met je klanten." Volgens Harm was het, ook al bij zijn ouders, een komen en gaan van mensen in de winkel. Niet alleen voor een boodschap. "Het leek hier wel een bruine kroeg." Iedereen uit het dorp die even een praatje wilde maken kwam langs", zo weet Harm.Harm Weerman heeft het moeilijker met de sluiting van de zaak dan zijn zus Lientje. Als klanten er over beginnen, speelt de emotie op. Voor Lientje is het prima zo. Zij kan vanwege een blessure uit het verleden haar werk niet meer voor honderd procent doen. "Natuurlijk ga je dingen missen. Maar er komt wel iets voor terug. Met mijn dochter op zaterdag winkelen bijvoorbeeld. Dat is nog nooit gelukt."Harm Weerman heeft een baan bij PostNL. En dat loopt gewoon door. Wie de deur van de winkel voor het laatst dicht mag doen? Dat zal Lientje zijn. het was uiteindelijk haar winkel. Het einde van een tijdperk in Odoorn.