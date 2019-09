Historische wereldtitel Oranje op TT Circuit

Voor Team NL kwam Jeffrey Herlings in de MXGP in actie, Calvin Vlaanderen reed in de MX2 klasse, terwijl Glenn Coldenhoff in de MXOpen reed. Na twee races had Nederland al een ruime voorsprong op Frankrijk en Belgie. In de tweede race kwam de titel met een voorsprong van 36 punten op de nummer twee, niet meer in gevaar.Herlings en Coldenhoff reden voor Nederland de laatste manche. Herlings maakte een slechte start en kwam in de eerste minuten buiten de baan. Hij leek zich daarna te herstellen en stond al snel weer twaalfde, maar moest daarna nog eens inleveren na een val.Coldenhoff, daarentegen, kwam al snel naar voren in de manche en wist als eerste over de finish te komen. Herlings had ondanks de pech onderweg toch nog een vierde plaats.De tweede plaats is voor België en brons voor Groot-Brittannië. De laatste drie edities van de Motocross of Nations greep Oranje telkens naast de wereldtitel en werd Oranje. Frankrijk won de titel vijf jaar op rij.