vv Emmen laat koploper ontsnappen: 2-2

Door de remise klimt vv Emmen op de ranglijst. De rood-witten gaan over provinciegenoot Alcides heen en staan op plaats veertien in de hoofdklasse A.Janiek Arends zette vv Emmen op voorsprong tegen de gasten uit Rotterdam. Nog voor het rustsignaal bracht Assad el Harti beide hoofdklassers weer in evenwicht.In de slotfase bleek de late 2-1 van De Grote niet genoeg voor de zege. "We krijgen een corner tegen. Met een beetje pech voor ons maken zij alsnog gelijk. Vooraf zou je tekenen voor een punt, maar in de tweede helft waren we heer en meester. Dan ben je even teleurgesteld", geeft trainer/coach van vv Emmen Hendrik Oosting toe."Uiteindelijk kun je, na teleurstelling, positief zijn", gaat hij verder. "We kunnen voetballend mee met deze goede tegenstander. Dat biedt perspectief voor de toekomst.""We zijn een echte amateurclub. Iedereen betaalt bij ons contributie. In de lente zijn we gepromoveerd naar de hoofdklasse en dan is het mooi om te zien dat je het niveau hebt", besluit Oosting met trots.