Eenvoudige middag Hoogeveen in Rotterdam

"We hebben veel kansen gecreëerd, maar waren - vooral in de eerste helft - in de eindfase heel slordig", geeft Haak toe. Bij rust stond het 0-1 voor Hoogeveen. "Na de pauze komen we snel op 0-3. Dat was een goede fase. Daarna spelen laten we het na ver uit te lopen."Door een eigen doelpunt van VOC, na een afstandsschot van Tom Heerkes, een goal van Jearl Margaritha en twee keer van Björn Zwikker werd het 0-4. "Cijfertechnisch is dat prima, daar zijn we ook tevreden over. Maar er had veel meer in gezeten. We hadden VOC een draai om de oren kunnen verkopen.""Het had ook 0-8 kunnen worden en dat was lekker voor het zelfvertrouwen geweest", besluit Haak. Hoogeveen heeft na vijf partijen in de hoofdklasse A negen punten.