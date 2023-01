Zwikkerterrein in binnenstad Meppel verkocht

Een van de laatste braakliggende stukken grond van grote omvang in de binnenstad van Meppel is verkocht. Over de toekomst van de locatie, bekend als het Zwikkerterrein, wordt al een lange tijd gepraat.

Volgens het kadaster is de grond verkocht aan een bedrijf uit Utrecht dat werkzaam is in de financiële sector. Het perceel is in totaal 12.300 vierkante meter groot. Daar hoort de betoncentrale niet bij, die wisselt niet van eigenaar.

Een van de vorige eigenaren van de grond, Henk Zwikker, was al vijf jaar in gesprek met de gemeente over invulling van het terrein. "Ik heb de gekste voorstellen gedaan. Van woningbouw tot een hotel aan het water, maar de gemeente ziet dat op die plek niet zitten."

Gemeente Meppel wil graag recreatie

De locatie had volgens Zwikker veel potentie voor woningbouw vanwege de ligging aan het water en aan de rand van het centrum. Het grenst daarbij aan andere woningen.

Toch is het ook een moeilijke locatie voor bebouwing. Het terrein ligt naast een bedrijventerrein waar het nodige geluid wordt geproduceerd en ligt naast molen De Weert, wat ook regels met zich meebrengt. Zou woningbouw worden toegestaan, dan heeft dat volgens de gemeente grote gevolgen voor de bedrijven in de omgeving. De gemeente ging dus niet akkoord met de plannen die Zwikker voorstelde en het gevolg was dat de grond lange tijd braak kwam te liggen.

'Jammer'

De gemeente Meppel besloot vorig jaar uit vrees voor de komst van zware industrie, de plek een nieuwe bestemming te geven. Grote vervuilende bedrijven zijn zo dicht bij het centrum niet meer toegestaan. Er is alleen nog ruimte voor lichte industrie en recreatie. Raadsleden willen op de plek graag een aantrekkelijke waterentree, maar zelf de grond kopen deed de gemeente niet.

"Eigenlijk is het wel jammer," legt Zwikker uit, die nu afstand heeft gedaan van het plekje. "Want je hebt er echt de mogelijkheid om er iets moois te maken, je hebt een grote lap grond aan het water waar je iets mee kan doen."