Teleurstelling bij afgelaste evenementen

“We houden hier ieder jaar onze tuin- en smaakmarkt in het laatste weekend van september. Dit is de eerste keer dat het in het water valt en dat we het af moeten gelasten”, vertelt Janneke van Gerwen van Bezoekerscentrum Dwingelderveld, die het evenement organiseert. Op een goede zomerse dag trekt het jaarlijkse evenement zo’n 2.000 bezoekers. Deze bezoekers bleven vandaag warm binnen, want het evenement werd vanwege het weer afgeblazen.“Ik denk dat het een goede beslissing geweest is, maar het is natuurlijk ontzettend jammer. We hebben hier heel veel voorbereiding aan gehad. Bij het bezoekerscentrum werken we met zo’n 80 vrijwilligers. Ook aan dit evenement hebben veel mensen meegewerkt om het te kunnen laten slagen en voor al die mensen is het natuurlijk ontzettend jammer dat al dat werk nu voor niets is geweest”, licht Gerwen verder toe.Ook de Autumn Desert Trail bij de Kale Duinen in het Drents-Friese Wold werd vanmorgen afgeblazen. 391 ruiters, die normaal het onderhoud van het bijzondere woestijngebied doen, moesten thuisblijven. Organisatoren delen de teleurstelling. “Wij krijgen één keer per jaar toestemming van Staatsbosbeheer om dit evenement te organiseren” vertelt Tanny de Nooy-Mars van Hippisch Drenthe, de organisatie van het evenement. “Ruiters mogen dan het hele gebied door en daarmee helpen ze met het beheer van het gebied. Zodat Staatsbosbeheer niet met zware machines het bos door hoeft. En daar hebben we nu maar één dag gebruik van kunnen maken en dat is ontzettend jammer”.Gisteren stond al een ambulance vast in het zand. De ambulance moest komen om een ruiter te verzorgen die van het paard was gevallen. Met die gebeurtenis in het achterhoofd voorzag de organisatie vooral veel parkeerproblemen op het blubberige grasveld. "Er is hier vannacht 25 millimeter regen gevallen, we hadden al een extra stuk grond waarop we konden parkeren, maar het is echt te nat", vertelt De Nooy-Mars.Beide organisatoren moeten nog nadenken wanneer de evenementen vervolgd kunnen worden. Grote kans dat het evenement Desert Trail dit jaar niet meer ingehaald wordt. De Nooy-Mars: “We zijn ontzettend druk. We organiseren dit evenement erbij en daar zijn we maanden mee bezig naast ons normale werk. Om het dan nog een keer te gaan doen, dat wordt echt te gek. Bovendien blijf je altijd afhankelijk van het weer.”De vraag is of het volgend jaar, bij de tiende editie, in de huidige vorm wel door kan gaan. Bij het evenement zijn dit jaar veel kosten gemaakt. “Staatsbosbeheer gaf al te kennen dat ze heel graag willen dat we het nog een keer organiseren. We zouden het heel graag opnieuw willen organiseren, maar dit is wel een domper. Dat moeten we even verwerken en dan gaan we verder kijken.”