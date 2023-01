Restauranthouder uit Emmen probeerde schulden weg te werken met hennepkwekerij

Een 39-jarige oud-restauranthouder uit Emmen hangt voor het kweken van hennep een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie weken boven het hoofd. De agenten troffen in september 2021 in zijn woning 472 hennepplanten aan en 2,5 kilo gedroogde henneptoppen.

De keuze om hennep te kweken was uit nood geboren. Zo bleek vandaag tijdens de rechtszaak in Assen. De Emmenaar verscheen niet, maar wel zijn advocaat. Die vertelde dat de verdachte destijds een restaurant had, hij kwam door een auto-ongeval in de problemen. De coronamaatregelen deden daar nog eens schepje bovenop en de man raakte diep in de schulden. Hij zag geen andere uitweg meer, dan het kweken van hennep.