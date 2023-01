Hakob (19) is de jongste rij-instructeur van Drenthe: 'In het begin vinden mensen het wel apart'

Hakob Bedrosian uit Hoogeveen slaagde in juli voor zijn rij-instructeursexamen. Hij was toen 18 jaar oud. De examinator vertelde hem dat hij op dat moment de jongste rij-instructeur van Nederland was. Inmiddels is Hakob 19 geworden. Is hij nu dan nog steeds de jongste? "Ik hoop het wel", zegt Bedrosian. "En ik verwacht ook van wel. In elk geval wel van Drenthe."

Bij het instituut IBKI in Zwolle waar Hakob Bedrosian examen heeft gedaan, weten ze het niet. "Dat soort gegevens houden we niet bij", laat een woordvoerder weten. Maar dat Bedrosian één van de jongste van Nederland is, dat is zeker.

En dat is eigenlijk al bijzonder genoeg. Er zijn simpelweg niet veel mensen die op zo'n jonge leeftijd al rijles geven. Bedrosian vindt het naast bijzonder vooral heel leuk. En hij is ontzettend trots. "Het is niet zo dat iedereen op zo'n jonge leeftijd rij-instructeur kan worden", zegt hij. "Je moet er ook wel een beetje gemaakt en geschikt voor zijn." Volgens Bedrosian heeft hij er talent voor.

Met de paplepel ingegoten

Dat talent heeft hij niet van een vreemde. Hakob Bedrosians vader is ook rij-instructeur. Hij doet het al twintig jaar, en hij heeft zijn zoon ook les gegeven. "Ik ben toen in één keer geslaagd", vertelt Hakob. Het is hem dus met de paplepel ingegoten. "Als ze vroeger op school vroegen wat je wilde worden, dan zei ik rij-instructeur."

De jongen die vandaag les krijgt van Bedrosian is zeventien jaar, maar meestal zijn de mensen een stuk ouder dan Hakob. "Dat vinden ze in het begin misschien een beetje apart. Dan denken ze: hoe kan dat nou, dat iemand die jonger is mij rijles gaat geven. Maar als ik dan begin met de uitleg en instructie, dan komt het helemaal goed. En dan is het van: wow."

Hoe lang Bedrosian dit denkt de blijven doen? "Zo lang als ik kan."