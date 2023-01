Februaristormen zorgen voor grootste drukte in jaren voor de brandweer

In 2022 moest de Drentse brandweer vaker uitrukken dan in de jaren daarvoor. In totaal moest de brandweer 3.738 keer worden ingeschakeld voor een incident.

Volgens Veiligheidsregio Drenthe (VRD) had dat vooral te maken met de drie stormen in februari, Dudley, Eunice en Franklin. Sinds 2014 zijn er niet zoveel incidenten geweest als afgelopen jaar.

Nieuwe methode

De VRD verdeelt incidenten in drie categorieën: brand, hulpverlening en alarm. In de afgelopen tien jaar zijn de jaren 2012, 2013 en 2014 de enige jaren waarin meer incidenten waren dan in het jaar 2022. Dat komt vooral doordat in die jaren het aantal alarmincidenten drie keer zo hoog lag.