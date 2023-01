18 miljoen onvoldoende voor nieuwe Schouwburg Meppel: 'We zijn niet megalomaan'

Terug naar de tekentafel

"We schrikken hier niet van", zegt schouwburgdirecteur Natalie Straatman. "Dit zijn dingen die kunnen gebeuren. Het is financieel gewoon een bijzondere tijd." Daarom wordt nu een kleiner plan uitgewerkt. Straatman: "We doen boodschappen met grote honger, maar een kleinere portemonnee. Dat betekent hard schaven aan de ambities, want we willen ons wel aan het budget houden. Mensen moeten dit echt niet zien als een of ander megalomaan plan, we zijn zo realistisch mogelijk. Ik kan niet zomaar alles doen wat ik maar leuk vind, hier zit een doordacht plan achter."

De verbouwing van Ogterop uitstellen tot na de zomer van 2023 is volgens Straatman niet mogelijk. "De foyer en grote zaal staan er goed bij, het publiek heeft een goede ervaring. Daarom lijkt de noodzaak er niet, maar we hebben echt tijdsdruk. Elke dag zitten we in spanning, hopende dat er een dag voorbij gaat zonder dat iets kapotgaat." Een voorbeeld is de hijsinstallatie voor decorstukken, boven het podium. Meerdere takels doen het niet. "Hij gaat continu kapot", aldus Straatman. "Die lappen we telkens op, dus alle voorstellingen kunnen gewoon doorgaan. Maar de medewerkers kijken reikhalzend uit naar de dag waarop zoiets bij de grote renovatie wordt aangepakt."

Nieuwe schouwburg kleiner

Hard schaven aan de ambities hoeft geen achteruitgang te betekenen, belooft Straatman. "Ik weet niet of we de huidige grootte kunnen behouden. Maar als we praktische zaken uit het huidige theater kunnen aanpakken, kunnen we al meer bereiken met minder ruimte." Een tekortkoming is bijvoorbeeld het geluidslek tussen de grote zaal, en de kleine zaal. Momenteel kunnen de zalen nu niet tegelijk ingezet worden. Door dat op te lossen, wordt Ogterop efficiënter en kan het meer bezoekers ontvangen.

Ook krijgt het nieuwe Ogterop betere zalen, zodat ze vaker verhuurd kunnen worden aan bedrijven voor bijeenkomsten en vergaderingen. "Dat wordt steeds belangrijker voor ons, zoveel goede ruimtes heeft Meppel niet en wij kunnen dit goed gebruiken in de begroting", aldus Straatman.