OCS #2: Zelfs de waterkoker van Elim-fan Kleiman is rood-wit

Aflevering 4 van Onze Club met de zingende broers uit Elim

"Op het veld moet het gebeuren. We gaan er tegenaan." Uit volle borst zingen Andries en Bertus Kleiman het clublied van Elim mee. De tweelingbroers haalden zelf nooit de hoofdmacht (Andries knipogend: "Ik werd negentien en ontmoette mijn vrouw. Dan worden andere dingen belangrijk."), maar volgen de rood-witten op de voet."Kijk, Jarno Prijs", laat Andries een krantenkop zien. "Mike Doldersum", ook Bertus toont een blaadje met een Elemiet op de voorkant. "Foto van Koekoek. Goede spits!", besluit de meest gebekte tweelingbroer: Andries."We kijken wedstrijden altijd samen", verzekert Bertus. Hij kijkt eventjes naar Andries, die tijdens het interview - zonder microfoon - aandachtig luistert. Voor even. "Ik mag eigenlijk niet praten, toch? Bertus lag eens in het ziekenhuis. Toen was hij er niet bij. Maar anders zijn we altijd samen", moet Andries kwijt.Elim - De Knickerbockers staat op het punt van beginnen. Van de gebroeders Kleiman ontbreekt ieder spoor. Na een aantal minuten meldt het duo, op klompen van Elim, zich. De verslaggever krijgt de schuld. "We zijn te laat door jou", lacht Andries. Bertus begroet de cameraman vriendelijk.Terwijl de gasten uit Groningen op 0-1 komen, nemen de broers een bakje snert. Rap nemen ze hun vaste plaats op het sportpark in Elim in: dichtbij het scorebord. "Verdorie, wat een grote kans. Niet? Kom op Elim!" Negentig minuten lang steunen Andries en Bertus hun favoriete ploeg. "De een is fan van Ajax of Feyenoord. Ik van Elim."Door doelpunten van Daymen Doldersum en Hermann Klomp heeft Elim lang uitzicht op puntwinst. Uiteindelijk trekt De Knickerbockers aan het langste eind (2-3). "Als Elim wint vinden we dat mooi. Als ze verliezen zijn dat mindere punten. Dan ben ik niet kwaad, maar wel - hoe moet ik dat zeggen - een beetje 'down'."