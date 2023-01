Grote stroomstoring Beilen verholpen

Volgens netbeheerder Enexis ging het om een grote stroring waardoor 70 postcodes in het gebied werden getroffen. Ook het buitengebied kwam zonder stroom te zitten.

Onder meer het distributiecentrum van de Jumbo in Beilen werd getroffen. Een woordvoerder zegt dat de storing geen gevolgen heeft voor de bevoorrading van de winkels. "Klanten kunnen gewoon bij Jumbo terecht voor al hun boodschappen", aldus de woordvoerder.

De stroomuitval begon rond 13.30 uur. Rond 17.00 uur was een groot deel van de storing verholpen. Later had iedereen weer stroom.