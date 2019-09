Eerste competitiegoal Nick Hidding bezorgt SVBO opnieuw zege

SVBO leek de terechte en comfortabele 2-0 voorsprong bij rust in de tweede helft uit handen te geven in het thuisduel tegen GAVC uit Grou. Nadim Feenstra scoorde in het tweede bedrijf twee keer, maar in blessuretijd scoorde Nick Hidding uit een vrije bal alsnog de 3-2.

Door de zege is SVBO na twee duels nog zonder puntenverlies in de 1e klasse F. Datzelfde geldt voor WVV, volgende week in Winschoten de derde opponent van de ploeg van trainer Marc Hegeman.Nick Hidding werd dus de matchwinner. Het was voor de verdediger zijn eerste treffer in competitieverband in de hoofdmacht. "Ik heb wel eens in de beker gescoord, maar dit is uniek. Mooi en ook nog eens een belangrijke. Ik wilde de bal koppen trouwens, maar omdat ik mijn eigen dicht deed raakte ik hem met mijn schouder."De zege voor SVBO was op basis van de eerste helft terecht, maar na rust hadden de Friezen eerlijk gezegd ook wel een punt verdiend. In het eerste bedrijf waren Dylan Wessels (op aangeven van Maarten Wielens, die na twee jaar blessureleed eindelijk weer eens speelde) en Stefan Kuper trefzeker.In de tweede helft drong GAVC de thuisploeg achteruit, scoorde Feenstra dus ook twee keer, maar lag er in de omschakeling veel ruimte voor SVBO. Kansen in die omschakelingsmomenten kwamen er ook, maar vooral Robin Heijne had het vizier niet op scherp.