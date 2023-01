‘Laatste woord over verlaging parkeertarieven Emmen nog niet gezegd’

De Koepel gaat zich beraden op vervolgacties nu het college niet meegaat in hun voorstel om de parkeertarieven in het Emmer centrum te verlagen. Dat laat voorzitter Jos Schomaker weten. "Denk aan inspreken in de gemeenteraad en het benaderen van de diverse raadsfracties." Want genoegen nemen met het 'nee' op hun voorstel nemen ze niet. "Het laatste woord is er in ieder geval nog niet over gezegd."

De Koepel, de spreekbuis namens alle ondernemers richting de politiek, schreef onlangs de gemeente aan met het verzoek de tarieven van de gemeentelijke parkeergarages en terreinen met bijna de helft te verlagen. Momenteel kost het parkeren 1,80 per 55 minuten en het dagtarief ligt op 10,30. De Koepel pleit voor een verlaging van een euro per uur met inbegrip van het eerste uur gratis. Het maximale dagtarief zou naar beneden moeten bijgesteld naar 5 euro.

Volgens Schomaker is die tijdelijke verlaging niet meer dan redelijk. Het centrum is al jaren een bouwput, er heerst veel leegstand en de ondernemers voelen nog steeds de gevolgen van de coronamaatregelen. Een tegemoetkoming zou daarom welkom zijn. Het college heeft laten weten daar niet in mee te gaan.

Markconform

De parkeerexploitatie van de gemeente Emmen staat al jaren onder de druk en is tijdens de laatste begroting opnieuw al bijgepast. Bovendien zou de voorgestelde verlaging leiden tot een verlies van nog eens 2 miljoen euro. Voor de rest is er al sprake van een marktconform tarief, stelt de gemeente. Met dat laatste is De Koepel het absoluut niet eens.

"We hebben een lange periode van bouwen achter de rug", wijst hij naar onder meer het opfrissen van het Marktplein en het Oude Centrum en de aanleg van het Raadhuisplein. "In de komende jaren zijn we daar nog niet vanaf. Peter van Dijk gaat het V&D pand aanpakken en mogelijk volgt ook het Paviljoenpand aan het Mondriaanplein (mogelijk nieuwe locatie voor de bibliotheek).

Werd gevoeld

Nadeel is dus dat de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum voor het winkelend publiek een periode minder was, aldus Schomaker. En dat werd gevoeld. Zeker in de periode van corona. "Velen zijn nog niet hersteld van de financiële gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan een opgestapelde belastingschuld, maar ook gestegen huurprijzen, loon- en energiekosten." Tel daar de leegstand bij op en het feit dat er in omliggende wijk- en dorpscentra gratis kan worden geparkeerd, aldus Schomaker.

Ongemak

Niet dat er bijvoorbeeld in Klazienaveen of in de wijk Rietlanden opeens parkeerautomaten moeten staan. "Nee, het moet een specifiek op het Emmer centrum gerichte oplossing worden."

Ondernemers vrezen dezelfde eerdere gevolgen die de verbouwing van het oude V&D-pand en de mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar het Mondriaanplein met zich mee gaan brengen. "Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij met die ontwikkelingen. Het zijn plannen voor locaties met veel leegstand die straks weer een nieuwe invulling krijgen. Maar het brengt wel een vorm van ongemak met zich mee."

Daarom verbaast het Schomaker dat de gemeente spreekt van marktconforme tarieven. "Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen rechtvaardig je naar onze mening niet het feit dat je de tarieven vergelijkt met vergelijkbare winkelsteden waar niet volop gebouwd wordt."

Vullen van winkelruimtes

Het V&D-pand (goed voor 12.000 vierkante meter) wordt verbouwd tot woonwinkelcomplex en de gevels en de naastgelegen Vlinderpassage krijgen dezelfde uitstraling als de winkelpandjes in het Oude Centrum. Ontwikkelaar Peter van Dijk heeft aangegeven zich geen zorgen te maken over het vullen van de winkelruimtes.