Drenthe Toen - Seizoen 2 #3: Spraakmakende Drentse vrouwen en de eerste pogingen om waterleidingabonnementen te verkopen in Assen

Drie uur per dag lopen om op je werk te komen. Dat had Eiske Harkema ervoor over toen ze in 1921 werd benoemd tot wethouder in Gasselte. Vrouwen zoals Harkema worden toch vaak vergeten omdat ze vrouw zijn. Daarom bespreekt Marjanne Teunnissen vrouwen als Harkema in haar boek 'Krachtstroom. Spraakmakende vrouwen in Drenthe'. Verder in deze podcast:

RTV Drenthe podcasts Drenthe Toen: Iedere zondag hoor je verhalen uit de Drentse geschiedenis bij Drenthe Toen. Historicus en presentatrice Sophie Timmer presenteert.

Binnen de Muren: Hoe is het leven in de gevangenis? Marjolein Knol dook gevangenis Esserheem in en sprak gedetineerden en bewaarders.



Cassata: Zaterdags praat Margriet Benak met haar gasten over de politiek en actuele discussies in de provincie.



Drenthe Doc: In Drenthe Doc geven de mooiste documentaires en hoorspelen van Radio Drenthe opnieuw een podium.



FC Emmen Podcast: Iedere maandag nemen verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen met hun gasten het afgelopen sportweekend door met speciale aandacht voor FC Emmen.



Oerend HarTT: In deze serie worden sterke verhalen over de TT in Assen verteld. De verhalen komen van de baan, maar ook van de campings en uit de stad.





Oktober is de maand van de geschiedenis, met als thema hij/zij, met de nadruk op 'zij'. Ondanks dat grofweg de helft van de wereldbevolking vrouw zijn, weten we vooral de namen van mannen uit het verleden. Auteur Marjanne Teunissen schreef een boek over spraakmakende Drentse vrouwen.Aaldert Oosterhuis bladert door de krant van 22 september 1982 en vertelt over een Veendammer die voor de zeventiende keer is opgepakt omdat hij etherpiraat was.In 1977 was RONO aanwezig bij de opening van de Zuidlaardermarkt. De reportage is speciaal voor de aflevering van Drenthe Toen opgeduikeld uit het RONO-archief.Deel drie van de serie over de geschiedenis van het Drentse leidingwater. Aan het begin van de 20e eeuw werd geprobeerd om waterleidingabonnementen te verkopen, maar dat was eerst niet zo'n succes.Op 29 september in 1944 werd een vliegtuig van de Royal Air Force neergeschoten en bij Nieuwlande neergestort. In het Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande heeft vrijwilliger Margualite Ronhaar daar een kleine tentoonstelling over gemaakt.Hoe heeft Nederland de grenzen gekregen dat het nu heeft? Dat is de vraag die centraal staat in het boek De Historische Atlas NL, door Martin Berendse en Paul Brood. Verslaggever Lydia Tuijnman bezocht mede-auteur Paul Brood.Verslaggever Lydia Tuinman praat met vaste historicus-van-dierenzaken Henk Luning over de jacht met valken.Robbert Oosting leest uit het dagboek van Wiebe Kruijer, een 80-plusser uit de Kop van Drenthe. Deze keer een jeugdherinnering van Kruijer over melk en boter.Marjanne Teunissen - schrijfster van boek 'Krachtstroom. Spraakmakende vrouwen in Drenthe'Annemoreen Ooms - Woordvoerder van Waterleidingsmaatschappij DrentheGerrit Blom - machinist bij Waterleidingsmaatschappij DrentheMargualite Ronhaar - vrijwilligster Onderduikersmuseum NieuwlandePaul Brood - historicus en auteur van De Historische Atlas NLHenk Luning - historicusSophie TimmerDe Drenthe Toen podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.