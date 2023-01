Vaker agressie in apotheken: 'Schelden en heel soms echt fysiek geweld'

Landelijk komt dat echter vaker voor. Dat blijkt uit een onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Daarin staat ook dat zeven op de tien apothekersteams dagelijks te maken krijgt met onbegrip en frustratie van klanten. Dat zou weer leiden tot een verhoogde uitstroom van personeel, bevestigt ook Jansema. "Er is een grote uitstroom van medewerkers en steeds minder instroom. En vorig jaar is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat zo'n 60 procent van de uitstroom veroorzaakt wordt door de agressie aan de balie en de toegenomen onveiligheid in het werk dat verricht moet worden."

Medicijnen zijn er niet

Hoewel de Hoogeveense apotheker niets goed wil praten wil hij de schuld niet volledig bij de boze baliebezoeker neerleggen, omdat die vaak overvallen wordt doordat medicijnen waar die van afhankelijk is er niet zijn. "Dat begrijpen wij in de pharmacie goed, dat dat leidt tot boosheid, dat leidt tot frustratie. Maar het is wel belangrijk om te weten dat wij in de apotheek niet verantwoordelijk zijn voor dat wij een medicijn kunnen leveren."

Jansema is ook lid van de Drentse Apothekers Coöperatie, waar alle openbare Drentse apothekers bij zijn aangesloten. Volgens hem is een oplossing niet snel gevonden. "Een groot deel van de agressie wordt veroorzaakt door het voorkeursbeleid van verzekeraars. 'Merk A' wordt vergoed, en de rest niet, tenzij er een bewezen reden is. Dat leidt tot heel veel medicatiewisselingen en dat leidt tot frustratie."

Probleem met slaapmiddel

"Heel veel medicijnen zijn überhaupt niet leverbaar. Op dit moment hebben we problemen met een groot slaapmiddel, temazepam, dat niet leverbaar is. Dat leidt tot onbegrip, tot frustratie en dat begrijpen we heel goed. De oplossing zou zijn om hogere prijzen te betalen. Op dit moment zijn wij het land dat de laagste prijzen betaalt. Dat betekent dat Nederland op de laatste plaats komt als er tekorten ontstaan."

Ten slotte hoopt de apotheker dat we beter nadenken waar onze medicijnen vandaan komen. "De laatste twintig jaar zijn veel productielocaties naar Azië verplaatst: China en India. Maar we zien de laatste jaren dat er in toenemende mate problemen zijn met het borgen van kwaliteit. Daardoor worden productielocaties gesloten en lopen producties achter op wat geproduceerd zou moeten worden."