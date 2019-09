Onze Club #4: Matig voetbal, veel regen én de zangkunsten van de Elim-brothers

In de uitzending is er aandacht voor de enige nog ongeslagen Drentse hoofdklasser. ACV ontving zaterdagmiddag Eemdijk.In de 1e klasse E van het zaterdagvoetbal ontving Noordscheschut, de enige Drentse club in deze klasse, Winsum. Beide ploegen hadden hun eerste competitieduel vorige week gewonnen.SVBO won vorige week bij GRC Groningen en speelde zondagmiddag op het eigen kunstgras tegen GAVC uit Grou in de 1e klasse F en in de 3e klasse C zijn Twedo en SVV'04 op zoek naar de eerste punten in dit nog prille seizoen.De uitzending wordt afgesloten met het Onze Club 'Sterrenteam'. Vandaag brengen een bezoek aan de zingende broers Kleiman, SC Elim-fans in hart en nieren.Bekijk nu online: De vierde aflevering van Onze Club