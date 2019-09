Blessure scheidsrechter: FVC - Roden gestaakt

vv Roden was op weg naar de eerste zege in de geschiedenis als eersteklasser. De ploeg van trainer Harry Zwiers stond bij rust met 2-1 voor in Leeuwarden bij FVC, maar door een blessure van de scheidsrechter werd er niet meer afgetrapt voor de tweede helft.

Voorzitter Hans de Vries van vv Roden zag het voor de wedstrijd al een beetje aankomen. "Martin Arends, de scheidsrechter, stapte al met pijn uit de auto en na een korte warming-up liet hij zich nog even behandelen door de fysio van FVC. Het leek even goed te gaan, maar helaas voor ons maar 45 minuten want ik had echt het gevoel dat we op weg waren naar een zege."Roden startte sterk en kwam via Robin van der Tuin op 0-1. Daarna lieten de gasten de teugels wat vieren, wat resulteerde in de gelijkmaker. Vijf minuten voor rust kwam Roden op 1-2, na een benutte strafschop van Enrico Wardenier. Van der Tuin werd vastgehouden in de zestien, wat FVC ook nog eens een directe rode kaart opleverde.Wanneer het restant van FVC - Roden wordt gespeeld is nog niet duidelijk.