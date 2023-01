Drugslab ontdekt in Holsloot, acht verdachten opgepakt

Aan de Eldijk in Holsloot is vandaag een drugslab ontdekt. Daarbij zijn acht mensen opgepakt, onder wie een 40-jarige man uit Coevorden.

Volgens de politie gaat het om een lab voor synthetische drugs dat nog in aanbouw was. Aan het begin van de middag zijn bij een inval vier verdachten aangehouden. Naast de Coevordenaar gaat het om twee mannen uit Den Haag (54 en 57 jaar) en een 41-jarige vrouw uit Amsterdam.

Later op de dag zijn nog vier verdachten opgepakt. Mannen uit Oudenbosch (57 jaar), Oud Gastel (55), Rotterdam (46) en Den Haag (28) zitten vast en worden gehoord over hun betrokkenheid bij de drugslab.

De politie laat weten dat in het pand alle benodigdheden zijn gevonden voor het produceren van de drugs zoals ketels, chemicaliën en branders. Het lab wordt ontmanteld en specialisten doen onderzoek. Twee voertuigen en meerdere gegevensdragers zijn in beslagen genomen voor onderzoek, aldus de politie.

In september 2021 werd in een pand aan de Eldijk in Dalen eveneens een drugslab ontdekt. Dit pand ligt vlak bij het lab dat vandaag is opgerold.