Glenn Coldenhoff: Geschiedenis schrijven met de Koning erbij maakt het extra mooi

"Dit betekent alles voor me. Dit is waarvoor we gekomen zijn. En om het dan uiteindelijk waar te maken is echt geweldig", zegt Coldenhoff na afloop.Met de gouden medaille om z'n nek staat hij trillend de pers te woord na de persconferentie. Het goudhaantje heeft nog geen tijd gehad om een droog shirt aan te doen. De prijzen die hij dit weekend binnensleepte zijn nogmaals een bevestiging van z'n bloedvorm."Ik had er wel vertrouwen in. Ik heb de laatste vijf Grand Prix natuurlijk supergoed gereden en die vorm raak je niet zomaar kwijt. Maar de omstandigheden waren echt gigantisch zwaar. Je moest echt soepel rijden", verklaart de Brabander. "In die tweede manche had ik het wel heel moeilijk in het begin. Om vanaf de vijfde plaats naar voren te komen was niet makkelijk ook gezien het beperkte zicht. Maar uiteindelijk is het toch gelukt."Gisteren was dat wel anders. Toen kwam Coldenhoff met een slecht gevoel uit de kwalificaties. "Ik was helemaal niet blij. Ik werd derde in mijn manche en had de snelheid niet echt. Dus ik was best wel chagrijnig. Maar vanmorgen hebben we samen gegeten en toen hebben we afgesproken dat we bij de warming-up als eerste de baan in zouden gaan en zouden gaan knallen. Dat hebben we gedaan en m'n gevoel was meteen goed. Ik was snel en ben uiteindelijk met een goed gevoel naar de wedstrijd gegaan."Terwijl de afgelopen jaren alle aandacht van de media uitging naar Jeffrey Herlings, was vandaag Coldenhoff de grote man. Maar de Brabander blijft daar bescheiden onder. "Uiteindelijk doe je het natuurlijk allemaal samen. Jeffrey komt terug van een zware blessure. Dat heb ik ook gehad, maar iets eerder in het seizoen. En we zijn hier uiteindelijk met één doel naartoe gekomen en dat is de winst. Vorig jaar won ik beide manches in Amerika en nu hier weer. En dat is ongelofelijk om dat voor eigen publiek te doen. Het publiek hadden we echt weer achter ons staan. Dat gevoel dat ik had toen ik in die laatste ronde langs die tribunes kwam zal ik nooit vergeten", glundert Coldenhoff.Na afloop van de derde manche, waarin de buit voor Oranje veilig werd gesteld, stond de Koning de Nederlandse coureurs op te wachten. Voor Coldenhoff was het zijn eerste ontmoeting met het staatshoofd. "Het was supermooi om hem erbij te hebben en hij was superenthousiast. Dus het is mooi dat we hier geschiedenis schrijven en dat de Koning daar bij mag zijn maakt het extra mooi"En hoe vieren drie Nederlandse mannen zo'n titel? "Ik denk dat er nog wel wat Fanta'tjes aan te pas komen vanavond. En misschien kan er ook nog wel een frikadelletje vanaf", besluit Coldenhoff.