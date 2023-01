Artsen op spoedeisende hulp in Drenthe zien 7 slachtoffers vuurwerk

Deze jaarwisseling zijn in totaal zeven mensen als gevolg van een ongeluk met vuurwerk op de spoedeisende hulp in Drenthe beland. Dat is een halvering ten opzichte van de laatste oud en nieuw voor de coronapandemie, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Van de zeven slachtoffers zijn er twee jonger dan 12 jaar.