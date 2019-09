Zinkgat in Hoofdstraat Drouwen inmiddels gedicht [update]

Toen Tom Reitsma zondag om tien uur naar de supermarkt in Drouwen ging, was er nog niets aan de hand. Maar een uurtje later zag hij opeens een diep gat in de Hoofdstraat."Eerder zat er al wel een kuil, maar meer nog niet", vertelt Reitsma. Hoe komt het dan dat zo opeens een diep gat ontstaat? "Er ligt een oud riool onder, daar moet het wel door komen." Hij heeft er iets bovenop gezet en contact gezocht met de gemeente, die heeft het zinkgat afgezet.Toen een medewerker van de gemeente een putdeksel wegnam om het riool te controleren, stond dat vol met zand. "Misschien komt het door de regen. Het riool heeft dit weekend behoorlijk wat te verwerken gekregen", gaat Reitsma verder. "En er komt behoorlijk wat verkeer door de Hoofdstraat en het is nu aardappeltijd." Het zou goed kunnen dat het gat is ontstaan door het gewicht van zware landbouwvoertuigen die eroverheen reden.Wanneer het zinkgatwordt opgelost, weet Reitsma nog niet. "Ik hoop dat ze er morgen mee aan de slag gaan. Ik heb ze nog wel gevraagd of ze er in ieder geval rijplaten op leggen als het morgen niet gebeurt. De berm heeft het nu zwaar te verduren."