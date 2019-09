Geen plek voor Miedema in team van het jaar: 'Dit is een grap'

Vivianne Miedema uit Hoogeveen greep dit jaar met haar club Arsenal de Engelse titel, werd topscorer, gekozen tot beste speelster in Engeland en speelde de WK-finale. Toch kreeg zij vorige week op het FIFA-gala in Milaan geen plek in het FIFA FIFPRO team van het jaar.

In dat elftal was wel een plaats voor de Nederlandse doelman Sari van Veenendaal. Miedema legde het in de aanval af tegen de Braziliaanse Marta Vieria en de Amerikaanse wereldkampioenen Alex Morgan en Megan Rapinoe.Tegenover Arseblog beklaagt Miedema zich over de gang van zaken. "We weten allemaal dat het gaat om populariteit en ik post niet zoveel op Instagram of Twitter", zegt ze. "Dat is waarschijnlijk waarom het mis is gegaan. Om eerlijk te zijn geef ik weinig om individuele prijzen, maar volgens mij is dit een grap."De internationale spelersvakbond FIFPRO vroeg 3500 vrouwelijke voetballers uit veertig verschillende landen te stemmen op het team van het jaar. Zij kozen vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. De spelers met de meeste stemmen kregen een plek in het elftal van het jaar. De meeste voetbalsters brachten hun stem uit op Alex Morgan.