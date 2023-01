Zuidlaarder parkeerondernemer komt met 'paalkleefboete' bij laadpalen

"Ja, dat is wel een moeilijke. Ik ben daarover ook al door andere beheerders van parkeerterreinen gebeld. Wij hebben zelf laadpalen waarop je een boetetarief kunt instellen. Dus hebben we gezegd: als je auto hier staat en hij is vol, dan heb je nog een half uur om de auto te verplaatsen en anders gaat er een boetetarief van vijf euro lopen. Dat doen we om mensen te motiveren om hun auto weg te zetten."