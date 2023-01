Buurtbewoners Sleen tegen komst padelbaan: 'Worden telkens achteraf geïnformeerd'

Inwoners van Sleen maken zich zorgen over de mogelijke komst van padelbanen naast de al bestaande tennisbanen. De buren zijn bang voor geluidsoverlast.

Padel is een sport die de laatste tijd erg populair is in Nederland. Het is een soort combinatie van tennis en squash. De sport wordt gespeeld op een veld met glazen wanden eromheen. De bal knalt tijdens het spel geregeld tegen een van de wanden aan, wat een kenmerkend 'tok'-geluid oplevert.

Zorgen

Alexander Zaal uit Sleen is een van de buurtbewoners die de komst van een padelbaan niet ziet zitten. "Padel is een sport die best wel veel geluid met zich meebrengt en dat vinden wij lastig. We wonen in een rustige wijk, dus we maken ons zorgen over extra lawaai dat de padelbaan met zich mee gaat brengen."

Geluid is niet het enige wat overlast gaat opleveren, denkt Zaal. "In de avond gaat het waarschijnlijk ook zorgen voor extra licht. Daar maken we ons ook zorgen om. We zijn bang dat dit flora en fauna gaat verstoren."

Communicatie

Het gaat volgens Zaal vooral mis in de communicatie. Hij voelt zich, samen met de andere buurtbewoners, een beetje gepasseerd. De bewoners lazen het nieuws op de website van de tennisvereniging, waarna zij zelf contact hebben gezocht met de vereniging. Hierop werd er een informatieavond georganiseerd. "Wij hebben op de informatieavond adviezen gegeven, waarmee de vereniging aan de slag zou gaan. We hebben daar niets meer van gehoord", vertelt Zaal.

Hij vertelt dat alle buurtbewoners vlak voor kerst een mail kregen van de vereniging, waarin stond dat ze met de vergunningsaanvraag bezig gaan. "We worden telkens achteraf geïnformeerd en er wordt niets gedaan met onze adviezen. Daarom zijn we in actie gekomen."

Constructief

In reactie op het verhaal van de buurtbewoners, vertelt woordvoerder van de tennisvereniging Klaas Schepers dat hij vindt dat de gesprekken die zij voeren, constructief zijn.

"We hebben verschillende inzichten en de verwachtingen in de gesprekken zijn anders. De tegenstanders van de padelbaan hebben behoorlijke bezwaren, maar die vinden we ook gegrond. We zijn een poos na de informatiebijeenkomst wel begonnen met de vergunningsaanvraag bij de gemeente", vervolgt Schepers. "Hier hebben we de betrokken buurtbewoners een mail over gestuurd. Zij vielen over het feit dat er met een vergunningsaanvraag begonnen werd."

Schepers vindt dat de tennisvereniging er juist goed aan heeft gedaan om een mail naar alle bewoners te sturen over de start van de vergunningsaanvraag. "Als we de vergunningsaanvraag stiekem hadden gedaan, dan waren we pas in de fout geweest."

Zaal vindt de gesprekken minder constructief verlopen. "Op notulen van de informatieavond staat dat bepaalde suggesties van de buurtbewoners onderzocht zouden worden, maar daar hebben we nooit meer iets van gehoord. In plaats daarvan zien we nu alleen maar een vergunningsaanvraag naar de gemeente gaan. Dat is niet wat wij onder constructief verstaan."

Regelgeving

Alexander Zaal en Klaas Schepers zijn het er wel over eens dat er iets moet veranderen in de regelgeving omtrent padel. De regels die nu toegepast worden voor padel, zijn in hun ogen verouderd.

"Dat is het grootste probleem waar we tegenaan lopen in deze kwestie", vertelt Schepers. "De normen die gebruikt worden, zijn oorspronkelijk bedoeld voor hoeveel geluid een tennisbaan mag maken. Deze normen zijn opgesteld toen de sport padel nog niet eens bestond. Als we de geluidsmetingen doen met de huidige regels, voldoen wij aan de normen en zitten wij dus niet fout."

Zaal onderschrijft dat regels voor padel eigenlijk niet bestaan. "Padel wordt gelijkgetrokken met tennis, maar het is echt wel een andere sport. Er worden andere rackets gebruikt en er staan glazen wanden om het veld heen. Als de bal hier tegenaan komt, geeft dit een heel kenmerkend geluid en de wanden weerkaatsen het geluid ook nog eens een keer."

Zoon

Zaal ziet het liefst dat de tennisvereniging een andere locatie zoekt voor de padelbanen. "Je hebt hier vlakbij een mooie sporthal liggen. Die wordt maar voor een deel gebruikt. Daar zouden eventueel padelbanen kunnen komen."

Schepers zegt dat de vereniging echt wel nagedacht heeft over een andere locatie voor de banen. "We willen goede buren zijn, dus we blijven nadenken over de locatie. Toch is deze nog steeds de eerste keuze. We kunnen nu namelijk het beeld van één vereniging blijven uitstralen. Dat is niet alleen goed voor het imago, maar ook voor de portemonnee, want de spelers van padel kunnen dezelfde kantine en kleedhokjes gebruiken als de spelers van tennis."