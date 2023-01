Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Klein, kleiner, kleinst: kabouters. In Odoorn wordt zaterdag 7 januari het kabouterbos geopend. Dat is een educatief bos voor kinderen naast obs De Weiert. Het is een verademing met de rest van de weekendplannen in Drenthe. Het wordt namelijk een groots weekend.

In Zuidwolde bijvoorbeeld. Daar is op dezelfde dag een internationale Duitse herdersshow in het paardensportcentrum. Er worden ongeveer 130 honden verwacht. Zij komen uit België, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Verenigde Staten, Spanje, Duitsland en Nederland. De Duitse herdershonden worden deze dag gekeurd en beoordeeld door twee Duitse keurmeesters en een Nederlandse keurmeester. De verwachting is dat er zo'n 1000 bezoekers uit binnen- en buitenland op afkomen. De show begint om 09.00 uur en eindigt rond 16.00 uur.

Koningen en The King

Het Veenloopcentrum Weiteveen doet het nóg groter. Daar is zondag 8 januari een wandeling met drie koningen! De route is bewegwijzerd en gaat voor het grootste deel door natuurgebied het Bargerveen. Onderweg wordt er voor eten en drinken gezorgd. En de koningen die meelopen: Willem-Alexander is het niet. En ook Filip en Mswati III (de koning van Eswatini, red.) zijn niet van de partij. Wie dan wel? Caspar, Melchior en Balthasar. Correctie: Het Veenloopcentrum Weiteveen doet het toch niet zó groot.

In Hoogeveen wagen ze zondag 8 januari ook een poging naar het binnenhalen van een koning. The King, zelfs. Elvis Presley. Natuurlijk niet de echte, die is dood. In theater De Tamboer is de landelijke première van Elvis the Music. Dat is een show met een tienmansband met leden van onder andere Her Majesty, Herman Brood en SoulSisters met Erwin Nyhoff.

Nieuwe hartafdeling

Een grote verbouwing bij Treant in Emmen. Daar is de afgelopen maanden nieuwbouw gerealiseerd waar de afdeling Eerste Hart Hulp/Hartbewaking komt. "Onze collega's zijn natuurlijk trots op hun nieuwe onderkomen. Zij willen geïnteresseerden dan ook graag de kans geven om deze spiksplinternieuwe afdeling van tevoren al te zien." Een open dag dus op deze afdeling, en die is zaterdag 7 januari. Dan mag ook het hartinterventiecentrum bezocht worden. Aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk.

Grootse muziek en een grote wandeling

"Het orkest geniet een grote reputatie in de wereld van de klassieke jazz." Het gaat over de New Orleans Revival Stompers, een Belgisch en Nederlands jazzformatie. Die speelt op 8 januari om 14.30 uur in restaurant Zalen van Veen in Witten. De band wil de traditionele jazz uit New Orleans uit de jaren veertig, vijftig en zestig nieuw leven inblazen.