Restaurant De Gastery in Oosterhesselen staat te koop

In 2014 ging De Gastery open , nadat het pand zo'n tweeënhalf jaar leeg had gestaan. Daarvoor heette het restaurant Het Wapen van Oosterhesselen, dat in 2012 failliet ging.Bij het restaurant, dat midden in Oosterhesselen staat, behoort ook een appartement op de eerste en tweede verdieping. Het gebouw uit 1996 staat op een perceel van 8.000 vierkante meter.Volgens De Flinten Makelaardij, waar het horecapand bij in de verkoop staat, is het een 'buitenkans voor horeca-ondernemers die wonen en werken willen combineren. Of voor een belegger die mogelijkheden ziet in herontwikkeling'.