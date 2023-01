Pas op voor tekenbeten, de parasieten zijn deze winter al actief

Grootste kans in Drenthe

De kans op een tekenbeet is in Nederland het grootst in Drenthe. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en Wageningen University & Research. De afgelopen tien jaar werden in Drenthe de meeste meldingen gedaan in verhouding tot de bevolkingsomvang.

Twintig procent van de teken is besmet met de Lymebacterie. De kans op ziekte van Lyme is na een tekenbeet twee tot drie procent. De ziekte van Lyme begint met verkleuring van de huid. Vaak is dat een rode cirkel rond de beet. Maar het kan ook een egale gekleurde vlek zijn. In het begin kunnen griepachtige klachten ontstaan.