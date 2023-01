Einde aan een tijdperk in Witten: na 57 jaar is zalencentrum Van Veen verkocht

Al decennialang is zalencentrum Van Veen een begrip in Assen en omstreken. Maar na een periode van 57 jaar komt daar een einde aan. Eigenaren Sipke en Gerja Van Veen hebben het bedrijf verkocht aan Defensie.

"Het is hard werken, we draaien zestig tot zeventig uur in een week. Als je dan een bepaalde leeftijd bereikt, is het tijd om te stoppen", vertelt Sipke. Ook voor Gerja is dit het juiste moment. "Het kost ons veel energie. Hoewel we dat nu nog wel hebben, willen we voorkomen dat we er straks geen zin meer in hebben. En we kennen het kunstje inmiddels wel en zijn nu nog jong genoeg om iets anders te gaan doen."

Van boerderijcafeetje tot grote feestzaal

Sinds 1966 is het bedrijf in bezit van de familie Van Veen. Sipke en Gerja zijn de derde generatie in het bedrijf en namen het 28 jaar geleden over van de ouders van Sipke. Van het boerderijcafeetje van toen is nog maar weinig te herkennen. Sipke en Gerja toverden het om tot een restaurant en feestzaal. In het zalencentrum werden tal van bedrijfsfeesten, condoleances en bruiloften gehouden.

Het stel koestert mooie herinneringen aan die periode. "Vooral de drukke avonden in de weekenden, met volle zalen en veel hectiek, gaven een kick", lacht Gerja. "Kippenvelmomenten", voegt Sipke daaraan toe.

Van opvolging is geen sprake, dus besloten de horecabazen de boel in de verkoop te zetten. "Onze kinderen hebben hele andere ambities, dus we wisten al een tijd dat het bij ons zou stoppen", vertelt Gerja.

Pand wordt gesloopt

Defensie heeft de hele handel gekocht vanwege de gunstige ligging van het pand naast de schietbaan. Bedoeling is dat het gebouw uiteindelijk gesloopt wordt en de grond bij de schietbaan getrokken wordt, zodat het dient als geluidszone rondom de baan. "Het is zonde dat het pand gesloopt wordt, maar het is uiteindelijk aan de koper wat er met het pand gaat gebeuren."

Nog één keer knallen met zijn allen

Voor het zover is, staat er nog een laatste, groots feest op het programma. "Onze medewerkers vroegen of we nog één keer met zijn allen iets met de TT kunnen doen. Daar heeft iedereen zoveel zin in. Dus we gaan nog één keer flink knallen met z'n allen", stelt Gerja.

En na die slotpartij sluiten de deuren definitief op 1 juli. Wat de horecabazen daarna gaan doen, ligt nog open. "Dat is de eerste vraag die iedereen ons stelt", lacht Gerja. "Maar we hebben geen flauw idee. Eerst maar eens alles afhandelen, en daarna kijken we verder."