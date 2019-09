Snoeien en spitten in de hoptuin in Peize

Een keer in de veertien dagen komt een groep vrijwilligers samen in de hoptuin in Peize. De hopplanten worden gesnoeid met een heggenschaar en de grond onder de planten wordt gespit.Ben Stellink, vrijwilliger van Hopteelt Peize, vertelt dat de groep in 1992 is ontstaan omdat er een bierbrouwerij in Peize kwam. “Toen zijn wij de tuin gestart. De bierbrouwerij bestaat helaas sinds eind jaren negentig niet meer." De tuin is wel altijd blijven bestaan.Hop is een van de hoofdingrediënten van bier. De plant wordt voornamelijk gekweekt voor de bellen die eraan groeien. In deze bellen zitten zaadjes en die worden gebruikt bij het bierbrouwen. “Als de bellen volgroeid zijn dan worden ze geplukt. Op een zolder of andere droge plek worden de bellen gedroogd. Dan gaat het naar de bierbrouwerij”, vertelt vrijwilliger Riek Talens.Er zijn vrouwelijke en mannelijke hopplanten. Voor het brouwen van bier worden alleen de vrouwelijke gebruikt. Wanneer de mannelijke hopplant de vrouwelijke plant bevrucht, heeft dit gevolgen voor de kwaliteit van de schuimvorming van het bier. De vrouwelijke hopplanten die alleen voor het bier worden gebruikt mogen dan ook niet in de buurt staan van mannelijke hopplanten.Volgens Hans Langeslag is het werken in de hoptuin vooral heel leuk. “In de zomer is het meestal mooi weer. Je kletst eens met iedereen. Het is eerlijk gezegd half kletsen en half werken.”“De bellen uit deze hoptuin worden meestal gebruikt door amateur bierbrouwers”, vertelt Stellink. “Zij brouwen met veel plezier hun eigen brouwsels met onze hop.”