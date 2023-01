Weer is het raak in Holsloot: 'Elk drugslab is schrikken'

De gemeente Coevorden blijkt een populaire bestemming voor producenten van synthetische drugs. Drie keer in anderhalf jaar tijd werd een drugslab aangetroffen, twee keer was het raak in Holsloot. Burgemeester Renze Bergsma sluit niet uit dat er meer volgen.

"Elk drugslab is schrikken, ik ben heel blij dat we deze opgespoord hebben", zegt de burgemeester, die het pand wil sluiten zodra het politieonderzoek is afgerond. "Het is een groot gevaar voor mensen en omgeving. Als zoiets explodeert, weet je niet wat er gebeurt. En het is ook gewoon grote criminaliteit, georganiseerde misdaad."

Narcostraat

Rond het middaguur werd gisteren de aandacht van buurvrouw Marjan de Jong getrokken. "Er waren heel veel auto's, toeters en bellen viel mee, maar dan ga je toch even kijken en zie je dat er van alles loos is."

Voor De Jong was het niet meteen duidelijk wat er precies loos was. Later hoorde ze dat er een drugslab is aangetroffen, vol chemicaliën, ketels en branders. Een 40-jarige man uit Coevorden en zeven andere verdachten worden aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid.

"Natuurlijk verwacht je zoiets niet", zegt ze. "We waren gewoon buren, we hadden niet veel contact. Het was gewoon 'goeiedag' zeggen." Het is de tweede keer in anderhalf jaar tijd dat er in de straat de Eldijk een drugslab wordt ontmanteld. "Ik heb niet echt een shocking gevoel, ik voel me nog steeds heel veilig thuis. Maar het is wel typisch dat het hier in het Noorden steeds meer voorkomt", reageert de buurvrouw.

'Opsporen en aanpakken'

Burgemeester Bergsma heeft wel een vermoeden waarom Holsloot gekozen wordt door drugsmakers. "Het is een beetje achteraf waar niet heel veel mensen komen. Maar daar richten wij ook onze ogen op. Mensen die in die omgeving wonen willen we ook alert maken, uitleggen wat ze kunnen doen als ze iets signaleren, waar ze zich kunnen melden."