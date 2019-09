Vrouw uit Meppel moet cel in voor stelen levensmiddelen

Voor het niet afrekenen van twee volle tassen levensmiddelen is een 55-jarige vrouw uit Meppel veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken. Ze werd op 25 mei betrapt in een supermarkt aan het Rembrandtplein in Meppel.

Medewerkers van de supermarkt zagen op bewakingscamera’s hoe de vrouw de twee tassen volpropte. Ze liep de winkel uit via de zelfscankassa, maar rekende niet af. Buiten hielden de medewerkers haar tegen.Ze bleef volhouden dat ze had betaald bij de infobalie, maar ze had geen bonnetje. De politie werd gebeld. De vrouw kreeg een dagvaarding in de bus om voor de rechter te verschijnen, maar ze kwam niet opdagen.De Meppelse is vaker veroordeeld voor diefstallen en ze had onlangs nog een werkstraf uitgevoerd. Dan worden de straffen vanzelf zwaarder. Met het oog op mogelijke problemen was een reclasseringsrapport opgevraagd.Door een te hoge werkdruk bij de reclassering is het niet tot een gesprek met de verdachte gekomen. "Ze komt ook niet om haar situatie uit te leggen”, zei de rechter. Hij veroordeelde de vrouw volgens de eis van het Openbaar Ministerie.