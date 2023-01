Extra maatregelen en een nieuwe datum moeten offroad motorrit Ruinen redden

Flink scheuren op de crossmotor over het platteland. Motorclub MC'80 uit Ruinen hoopt dat het dit jaar weer kan tijdens de 38e editie van het offroad-evenement. Vorig jaar kon het grote sportevenement niet doorgaan vanwege natuurbezwaren, voor 2023 ligt er een verbeterde aanvraag met extra rapporten en een nieuwe datum.

In 2022 ging een streep door het evenement. Gemeente De Wolden verleende een vergunning, maar die werd opgeschort door een rechter na bezwaren van stichting Natuurbeschermingswacht Meppel. De gemeente zou volgens de natuurgroep te weinig hebben gekeken naar mogelijke schade aan de natuur door het evenement. Ze kregen daarin gelijk van de rechter.

Aanpassingen

Om problemen te voorkomen is MC'80 daarom op tijd begonnen met het plannen van de motorrit. In augustus kwamen de initiatiefnemers voor het eerst bij elkaar voor overleg. Ook heeft de organisatie op tijd contact gezocht met de gemeente en Natuurbeschermingswacht Meppel.

De natuurclub liet vorig jaar tijdens de rechtszaak weten dat 700 crossmotoren in een bosrijk gebied een hel is voor broedende vogels en ontwakende amfibieën. Ook vinden ze dat er goed moet worden gekeken naar de uitstoot van de hoeveelheid stikstof.

Uit de gesprekken tussen alle partijen zijn een aantal oplossingen gekomen, stelt voorzitter Herbert van Rechteren van de motorclub. "Normaal gesproken rijden we de rit op de tweede zondag van maart, maar dat valt in het broedseizoen. We verschuiven het nu naar zondag 26 februari, voor het broedseizoen." Naar de route is ook gekeken. "Je zoekt dan uit of je iets verder van het Natura 2000-gebied Dwingelderveld kunt gaan rijden."

'Duizenden euro's'

Van Rechteren zegt dat alle betrokken partijen tevreden zijn met het overleg en de manier waarop de vergunning is ingediend. Toch moest zijn vereniging flink wat geld uitgeven om alles in orde te krijgen. "We hebben een strenge natuurtoets laten uitvoeren. Dat is een voorwaarde om het evenement te organiseren. Het gaat dan met name om stikstofberekeningen. De toets heeft ons duizenden euro's gekost."

Geert Starre van Natuurbeschermingswacht Meppel is blij met de gang van zaken. "Van tevoren is een goed ecologisch adviesbureau ingehuurd. Het rapport dat daaruit kwam hebben we gezamenlijk met alle partijen besproken. Het is mooi dat er niet meer gereden wordt in het broedseizoen. Al vond ik dat de stikstofberekeningen nog wel strenger mochten, maar inmiddels is er een nieuwe versie van het rapport."

Sinterklaas

Starre looft met name de samenwerking met de gemeente De Wolden. "Ik vind ze heel vooruitstrevend. In sommige gemeenten zie je dat een natuurtoets niet eens verplicht is bij het indienen van een vergunningsaanvraag. In De Wolden moet dat juist wel en daar gaat het ons nou juist om. Een strenge toets geeft namelijk zekerheid en is heel waardevol."

Daarmee doelt hij op het feit dat natuur niet de dupe mag worden van, bijvoorbeeld, een motorrit. "Al krijgt een organisatie de vergunning van Sinterklaas, een natuurtoets moet gewoon uitgevoerd worden om alle risico's in kaart te brengen. Zodra die in orde is kan een evenement wat ons betreft gewoon doorgaan."

Financiële gevolgen

Dat het evenement vorig jaar niet doorging was een flinke domper voor MC'80. Ook bracht het nog financiële gevolgen met zich mee. "De vergunning was al verleend, alles was in kannen en kruiken", vertelt voorzitter Herbert van Rechteren. "Toen moesten we de inschrijvingen terugstorten. Dat heeft de club geen goed gedaan."

Gelukkig heeft de vereniging wat vet op de botten, omdat ze al lange tijd bestaat. "Door de jaren heen bouw je wel een buffer op, dat scheelt enorm. Maar het teert echt wel hard in." De komende weken wordt de vergunningsaanvraag behandeld. De organisatie heeft er wel vertrouwen in, maar het blijft spannend. "Laten we eerst maar eens afwachten tot dat het definitief is goedgekeurd."

De Antrappers

In De Wijk kon een soortgelijk evenement van vereniging De Antrappers vorig jaar ook niet doorgaan. Stichting Natuurbeschermingswacht Meppel maakte met de eerdergenoemde argumenten ook bezwaar tegen de tocht die door gemeente De Wolden en Meppel zou worden verreden. Met de vergunning die de gemeente Meppel had verstrekt had de rechter geen moeite. Dat lag anders bij De Wolden. De gemeente had formeel toestemming moeten verlenen voor een rit in hun gebied. Die toestemming ontbrak.

De tocht kon daarom niet door De Wolden worden verreden, maar alleen door het gebied van Meppel. Dit jaar willen De Antrappers op 5 maart weer door beide gemeenten rijden. "We zijn al twee maanden bezig om alles te regelen", vertelt voorzitter Arend Klomp. "De vergunning van Meppel is inmiddels binnen, maar bij De Wolden is het wat lastiger. Ze geven aan dat er nog documenten ontbreken en dat de natuurtoets niet helemaal voldoet."