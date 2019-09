Scoringsdrift Falke in België niet genoeg voor Oranje

Met 43 doelpunten in vijf duels voor Sporting Pelt is Tommie Falke uit Emmen de huidige topschutter in de BENE-League. De scoringsdrift in België van de hoekspeler is niet genoeg voor een plaatsje in de voorselectie van Oranje. "De bondscoach zal zo zijn redenen hebben."

Tijdens Houten-Sporting Pelt schoot Falke opnieuw uit zijn slof. De Emmenaar maakte veertien doelpunten. Genoeg voor de zege was het niet. "Het duel eindigde in 38-37. Als je 38 doelpunten tegen krijgt, win je nooit een wedstrijd", vertelt Falke tijdens de uitzending van Radio Drenthe Sport.Met zijn nieuwe club in België staat Falke op een teleurstellende plaats in het rechterrijtje van de BENE-League. Gelijktijdig voert oude liefde Hurry-Up de ranglijst aan. "Ik heb zeker geen spijt van mijn transfer", zegt hij stellig. "Ik wilde het avontuur aangaan. Het bevalt me hier goed. In het begin moest ik natuurlijk wennen, maar ik geloof dat ik - gezien mijn aantal doelpunten - vlot mijn draai heb gevonden.""Voor Hurry-Up hoop ik dat ze op deze voet door kunnen gaan. Ik heb vijf mooie jaren bij de club gehad en als ik terug in Emmen ben, word ik altijd erg warm ontvangen", is Falke eerlijk. "Ook denk ik dat we bij Sporting Pelt wel onze draai gaan vinden. Het inpassen van nieuwe spelers heeft tijd nodig."Onlangs maakte bondscoach Erlingur Richardsson de 22-koppige voorselectie van Oranje bekend. Falke ontbreekt in aanloop naar het EK in 2020 op de lijst. "Je hoopt door het goed te doen in de competitie op een plekje in de nationale ploeg. Natuurlijk is het een teleurstelling wanneer je niet opgeroepen wordt, maar de bondscoach zal zo zijn redenen hebben."Falke geeft niet op. "Ik ga gewoon lekker door met doelpunten maken", besluit hij met een lach. "Het zou mooi zijn wanneer ik nog een kans krijg, maar als het niet zover komt heeft de bondscoach meer vertrouwen in andere jongens op de linkerhoek."