Politie ziet drugsdeal in Emmen en voert drie arrestaties uit

De politie heeft gisteravond drie aanhoudingen in Emmen verricht voor het dealen van drugs. Naar aanleiding daarvan is ook een woning doorzocht waar henneptoppen, cocaïne, hasj-blokken, grondstoffen voor drugs, meerdere weegschalen, scherpe munitie en een grote hoeveelheid lachgastanken zijn gevonden.

Behalve dat deze goederen in beslag zijn genomen, heeft de politie ook geld in beslag genomen. Het gaat om een woning aan de Haagjesweg in Emmen.