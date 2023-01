Dorpsraadverkiezingen Erica en Zwartemeer: meer woningen en opknappen buurtjes

Terwijl de gemeenteraadsverkiezingen nog geen jaar geleden zijn, lopen ze in Erica en Zwartemeer alweer warm voor de volgende stemronde. In dit geval gaat het om hun eigen dorpsraden, die voor vier jaar worden gekozen. De twee Zuidoost-Drentse dorpen zijn namelijk de enige plaatsen binnen de gemeente Emmen waar de dorpsbesturen gekozen worden. De belangrijkste thema's: meer woningen en opknappen van verouderde buurtjes.

Wat betreft het vinden van genoeg kandidaten, zit het in Zwartemeer wel goed. Tijdelijk voorzitter Lies Hemme laat weten dat er uitzicht is op maar liefst zes nieuwe kandidaten. Met dat aantal dijt de raad uit naar 13 leden, eentje meer dan eigenlijk is toegestaan.

De gemeente bekijkt of ze deze 'overtreding' door de vingers gaat zien. Hemme heeft daar al vertrouwen in. "Spannend is het zeker om genoeg mensen te vinden. Ik ben dan ook dolgelukkig met dit aantal."

Verveendershof

De afgelopen periode viel de raad zwaar, vertelt Hemme. Zo maakten corona en de bijbehorende quarantainemaatregelen het werk van de raad niet altijd makkelijk. Toch is er volgens haar veel gerealiseerd.

Hemme zet daarbij de realisatie van het Verveendershof bovenaan het lijstje, een plan waar Zwartemeer lang voor heeft gelobbyd. In 2016 stelde het dorp namelijk zelf een plan op voor 28 seniorenwoningen. Vorig jaar kon eindelijk de schop de grond in, hoewel het aantal woningen drastisch naar beneden werd bijgesteld: acht.

MFA

Dat doet Hemme nog steeds een beetje zeer. Kom niet aan met het begrip 'krimp' in Zwartemeer, want daar willen ze absoluut niet aan. Hemme legt uit: "Ouderen moeten verhuizen vanwege een gebrek aan seniorenwoningen. Voor jongeren is er momenteel ook te weinig en die moeten elders iets zien te vinden." Op de lange termijn werk je krimp zo juist in de hand, stelt ze.